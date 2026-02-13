Госсекретарь США Марко Рубио вылетом на 62-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности заявил, что намерен провести переговоры с руководством Венгрии и Словакии. Темой обсуждения станет ьудет вопрос зависимости этих стран от поставок российских энергоносителей и возможности полного прекращения их импорта, передает «Ъ».

«Ну, мы поговорим с ними об этом. Мы поговорим о том, что должно произойти», — сказал госсекретарь.

По его словам, власти двух этих государств активно сотрудничают с США и поддерживают политику Вашингтона.

На Мюнхенской конференции по безопасности Рубио намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. После конференции госсекретарь прибудет с визитом в Венгрию и Словакию.

В конце января Евросовет утвердил документ, который предусматривает полный запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз с начала 2027 года, а также прекращение закупок трубопроводного газа из России с 30 сентября 2027 года.

До марта 2026 года страны ЕС должны подготовить планы диверсификации газовых поставок, а компании — уведомить власти о российских газовых контрактах.

По оценке ЕС, хотя импорт нефти из России сократился до менее 3% в 2025 году, российский газ все еще составляет около 13% европейского импорта стоимостью свыше 15 млрд евро ежегодно. Еврокомиссия также планирует представить свои предложения о поэтапном отказе от российской нефти к концу 2027 года.