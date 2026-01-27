Бывшая министр развития и туризма Курской области Анна Коновалова отсудила у местного активиста Владимира Синельникова 100 тыс. рублей из 1 млн, которые требовала в иске о защите деловой репутации и компенсации морального вреда. Чиновница оспаривала утверждения в его соцсетях, в частности, о том, что она могла быть причастна к разворовыванию субсидий и что заняла свой пост благодаря родству с губернатором.

Ленинский районный суд Курска частично удовлетворил иск Коноваловой еще 1 декабря 2025 года, после чего ответчик обжаловал решение в вышестоящих инстанциях, но безуспешно. Согласно карточке дела, оно было сдано в судебный архив 23 января.

В судебном решении, на которое курские СМИ обратили внимание только сейчас, говорится, что в прошлом году, когда Коновалова была врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Синельников опубликовал в своем телеграм-канале и на странице во «ВКонтакте» текст о ней со сведениями, которые чиновница сочла порочащими ее честь и достоинство.

Претензии были конкретно по поводу четырех фраз (дословно они процитированы в опубликованном судебном акте):

о том, что Коновалова якобы «непосредственно участвовала» в хищении «десятков миллионов рублей субсидий,

о родственной связи Коноваловой с губернатором и влиянии этого обстоятельства на ее назначение министром,

о том, что Коновалова якобы содействовала закупке «давно пылившегося на складе дружественной организации неликвида» для замены фонтана у Драматического театра,

о том, что «изумленные острословы из областной администрации» якобы дали Коноваловой оскорбительное матерное прозвище — «министр всей *****».

Суд пришел к выводу, что «указанные утверждения ответчика подрывают деловую репутацию для истца как должностного лица и гражданина и несут далеко идущие негативные последствия, наносящие вред личной, профессиональной и общественной жизни».

В иске к активисту Коновалова требовала взыскать с него в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей, а также услуги адвоката и прочие судебные издержки в общей сумме около 107 тыс. рублей.

Суд решил удовлетворить иск частично, признав не соответствующим действительности только первое из четырех утверждений — о возможной причастности Коноваловой к разворовыванию субсидий.

В итоге с Коновалова постановили взыскать только 100 тыс. рублей из затребованной экс-министром суммы компенсации, а также все ее судебные расходы. «В остальной части требований отказать», — сказано в решении.

Сама Анна Коновалова на заседание не явилась, направив своего представителя. Местные телеграм-каналы пишут, что в зале присутствовала мать чиновницы, которая «оскорбляла ответчика», после чего тот заявил в прокуратуру.

Чем известна Анна Коновалова

Коновалова перестала быть министром в октябре 2025 года, когда губернатор Александр Хинштейн сократил число министерств Курской области с 24 до 17. Министерство приоритетных проектов и туризма было упразднено и его функции распределены между министерством экономического развития и занятости населения и министерством градостроительной политики региона.

До этого в министерстве Коноваловой нашли финансовые нарушения на общую сумму более 113 млн рублей. Об этом говорилось в отчете Контрольно-счетной палаты (КСП) Курской области в августе 2025 года, которая проверила законность и эффективность расходования субсидий, предоставленных ведомству в 2023-2024 годах.

Одновременно некоторые СМИ (в частности, канал «Царьград») сообщили, что Коновалову вызвали в Следственный комитет — якобы по подозрению в нецелевом расходовании 130 млн рублей из бюджета. «Царьград» при этом назвал Коновалову «троюродной племянницей бывшего губернатора Романа Старовойта», которая «пришла в администрацию во времена дядиного губернаторства».

7 июля 2025 года 53-летний Роман Старовойт покончил с собой после того, как президент России Владимир Путин освободил его от должности главы Минтранса России. Курскую область Старовойт возглавлял с октября 2018 года по май 2024-го. Анна Коновалова сначала была его старшим советником, а в декабре 2020 года губернатор поставил ее во главе созданного Министерства приоритетных проектов развития территории и туризма региона. На тот момент ей было 26 лет, она стала самым министром в областном правительстве.

Как утверждалось в публикации канала, на выделенные деньги в туристическом комплексе «Патриот» (поселок Поныри Курской области) планировалось возвести загородные домики, но не построили.

«Министерство Коноваловой должно было подать на подрядчиков в суд и вернуть субсидию, но опять что-то пошло не так, и иск так и не был подан», — сообщал «Царьград» .

Сама Коновалова тогда записала видео, в котором отрицала вызов в Следком.