Восемь лыжников погибли в результате схода лавины в горах Сьерра-Невада в штате Калифорния, один числится пропавшим без вести, пишет Reuters. По информации местных властей, это самая смертоносная лавина в США за последние 45 лет.

15 лыжников, включая четырех гидов из компании Blackbird Mountain Guides, возвращалась к началу маршрута по сильному снегу после трехдневной поездки, когда во вторник около 11:30 утра по тихоокеанскому времени сошла лавина.

По информации агентства, эвакуацию тел лыжников — семи женщин и двоих мужчин в возрасте от 30 до 55 лет — отложили из-за погодных условий. Еще один участник группы числится пропавшим без вести и также считается погибшим. Один пострадавший доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Выжившие лыжники после схода укрылись во временном убежище, частично построенном из брезента. По данным агентства, они использовали аварийные маяки и текстовые сообщения, чтобы сообщать спасателям о своем местоположении. Среди выживших был один из гидов, сообщил шериф округа Невада Шаннан Мун на пресс-конференции.

Reuters отмечает, что в труднодоступном районе Касл-Пик недалеко от Траки удалось спасти шесть человек. Поисковые группы на лыжах пробирались до них «сквозь слепящий снег, темноту, коварную местность и штормовой ветер».

Согласно данным Колорадского центра информации о лавинах, за последнее десятилетие в США каждую зиму в среднем от лавин погибали 27 человек. До трагедии в Калифорнии в этом сезоне в США было зафиксировано шесть смертельных случаев. В январе в районе озера Фрог-Лейк в результате схода лавины погиб один человек.

По словам директора Колорадского центра Итана Грина, инцидент в Калифорнии стал самой крупной гибелью людей в истории США от одной лавины с 1981 года, когда ледяной обвал на горе Рейнир в штате Вашингтон унес жизни 11 человек, поднимавшихся по леднику Ингрэм.

Грин пояснил, что еще пока рано оценивать обстоятельства последней катастрофы, но отметил, что сильные снегопады и опасность схода лавин были «хорошо предсказаны». По его словам, выходить на лыжах в лавиноопасную зону во время сильного шторма — это «не то, что мы бы советовали людям делать, особенно в составе организованной группы».