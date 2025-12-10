Московская полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК; до 8 лет лишения свободы) после того, как в одной из больниц нашли искалеченной модель Анжелику Тартанову, которую родные разыскивали с конца ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Отдел полиции по району Раменки на западе Москвы получил телефонограмму из самой больницы, говорится в релизе. Имя пострадавшей не названо, указано только, что она 1992 года рождения.

«В ходе проверки установлено, что, предположительно, 22 ноября неизвестный нанес пострадавшей, проживающей на Университетском проспекте, телесные повреждения, после чего злоумышленник скрылся», — рассказали в управлении.

Уголовное дело возбудили 9 декабря. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности напавшего на модель и его задержанию, также устанавливаются все обстоятельства случившегося, добавила пресс-служба.

Как пишет Baza, у девушки частичная потеря памяти, ей предстоит многомесячная реабилитация. Ранее ей провели трепанацию черепа, она остается в тяжелом состоянии и с трудом говорит.

По данным Mash, трепанацию делали даже дважды — у Анжелики тяжелый ушиб и отек головного мозга. Все две недели, что ее искали родные, модель находилась в реанимации, сообщает MSK1.RU.

Baza утверждает, что пострадавшая в разговоре с семьей отрицала причастность мужчины по имени Дмитрий к ее избиению, с которым она встречалась в последнее время. В то же время она плохо помнит обстоятельства произошедшего, поэтому правоохранители продолжают отрабатывать эту версию, говорится в публикации.

РЕН ТВ накануне показал фото пострадавшей в палате, у которой сбриты волосы на голове. Телеканал сообщил, что она разговаривает «путано и с трудом» и что единственное, что модель помнит, — это пребывание в больнице.

Тартанову нашли в больнице вскоре после того, как телеграм-каналы 9 декабря распространили сообщения о ее пропаже. В них говорилось, что сестры не могут связаться с девушкой с 28 ноября, хотя она всегда носила с собой телефон и часто постила фото и видео в соцсети.

Mash писал, что она сама вызвала скорую 23 ноября и сказала, что ее избил знакомый в квартире. Телефон Тартановой нашли в ее квартире среди других личных вещей. SHOT при этом утверждает, что бойфренд Анжелики, предположительно, забрал ее телефон и неделю переписывался от имени девушки с ее сыном, живущим в Краснодарском крае.

Ранее SHOT рассказывал со ссылкой на родных кубанской модели, что она перебралась в Москву несколько лет назад после развода с мужем. Про нового ухажера она говорила, что он владеет собственным строительным бизнесом в Москве, но никогда не показывала его фотографий.

Mash утверждал, что связался с предполагаемым бойфрендом по имени Дмитрий, и тот заявил, что видел ее последний раз неделю назад.