В Москве пропала модель из Краснодарского края Анжелика Тартанова — родные не могут связаться с ней с 28 ноября, сообщают телеграм-каналы «112» и SHOT. Информацию подтвердил источник РЕН ТВ.

Тревогу забили сестры 33-летней Анжелики, которые утверждают, что та «не выпускала телефон из рук» и всегда оставалась на связи. Также она постоянно постила фото и видео в соцсетях, но последние две недели этого не происходит.

Один из знакомых девушки в столице рассказал, что она все это время не появлялась в квартире, где жила, хотя там остались все ее личные вещи. По данным «112« и SHOT, среди этих вещей были ее телефон, документы и дневник. РЕН ТВ не упоминает телефона — только дневник и ключи.

К пропаже модели может быть причастен некий мужчина старше нее, с которым она вместе покидала квартиру, когда соседи видели ее в последний раз, передают источники.

Мужчина мог быть ее любовником, и семья слышала о том, что у Анжелики есть бойфренд, однако подробностей о нем никто не знает. Родственники обратились в полицию и высказали опасения, что он мог похитить девушку или что-то с ней сделать.

Mash пишет со ссылкой на подруг пропавшей, что незадолго до исчезновения она поругалась с мужчиной, который обеспечивал ее последние пару месяцев. По информации канала, модель переехала в Москву, оставив на Кубани 16-летнего сына. Она якобы встретила «мужчину мечты», но потом стала жаловаться приятельницам, что он запрещает ей с ними встречаться.

В конце ноября Анжелика якобы съехала с квартиры у Москва-Сити после ссоры с мужчиной, которого в своих записях называет Дмитрием. Про него пока известно только, что он дважды женат, имеет троих детей и строит дом в Подмосковье, куда периодически ее возил, говорится в публикации Mash.

Родные девушки рассказали SHOT, что она перебралась в столицу несколько лет назад после развода с мужем. Про нового ухажера модель говорила, что он владеет собственным строительным бизнесом в Москве, но никогда не показывала его фотографий.

Как стало известно каналу, в первые два дня после пропажи было видно, что сообщения, которые отправляли девушке, прочитаны, однако ответа на них не было. Позднее этот телефон был найден среди ее вещей в квартире.

Сестры Тартановой говорят, что раньше Анжелика никогда надолго не пропадала. Последний пост девушки в соцсети датирован 23 октября.

В конце октября 2024 года в канализационном коллекторе Сочи нашли тело 35-летней модели и блогерши Кристины Рэй (настоящее имя Кристина Кожевникова), которую искали в течение месяца. Девушка в свое время прославилась пластическими операциями, была рекордсменкой Книги Гиннесса как обладательница самых больших губ и участвовала в скандальных телешоу.

Как писал Kub Mash, тело было без одежды и долго пролежало в воде, модель опознали по татуировкам. Было известно, что Кристина принимала наркотики. По одной из версий, она сама спустилась в люк в поисках «закладки», где ее сбило с ног потоком. Одежду могло впоследствии смыть. Также правоохранители прорабатывали возможный криминальный характер ее гибели, хотя, как узнал SHOT, следов насилия на теле не обнаружили. О результатах расследования с тех пор не сообщалось.