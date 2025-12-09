Модель Анжелика Тартанова, с которой родные потеряли связь в конце ноября и заявили о ее пропаже в полицию, нашлась в одной из московских больниц, выяснил MSK1.RU. Как рассказал источник портала в экстренных службах, девушка уже две недели провела в реанимации с травмами, предположительно, криминального происхождения.

«Она в сознании, но не разговаривает», — уточнил собеседник портала.

По данным канала Baza, девушка изначально поступила к нейрохирургам в тяжелом состоянии. Mash пишет, что она сама вызвала скорую 23 ноября и заявила, что ее избил знакомый в квартире. Ее госпитализировали с сотрясением мозга, она теряла сознание.

Подруга Тартановой сообщила SHOT, что у Анжелики был новый поклонник, даривший ей роскошные подарки. Однако, по словам подруги, модель была для него «как кукла», которой он выдвигал свои требования и запреты, например, не общаться с родными в Краснодарском крае, откуда она родом, и не летать к ним.

Как сообщает SHOT, перед пропажей Анжелика поссорилась с ухажером и якобы съехала от него.

Сестра пострадавшей девушки сказала РЕН ТВ, что у нее диагностированы травмы и ссадины. Позднее канал сообщил, что у девушки закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и отек головного мозга. По его данным, ей провели трепанацию черепа для удаления гематомы.

Mash также утверждает, что Тартанова перенесла трепанацию черепа и до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. Канал заявляет, что связался с предполагаемым бойфрендом модели по имени Дмитрий, и тот сказал, что видел ее последний раз неделю назад.

SHOT пишет, что Анжелика сама рассказала врачам, что «парень» с силой бил ее по голове.

Знакомая пропавшей в разговоре с MSK1.RU подтвердила, что у Анжелики был молодой человек. При этом собеседница портала выразила уверенность, что тот не мог ей навредить.

Анжелику Тартанову нашли в больнице вскоре после того, как телеграм-каналы распространили сообщения о ее пропаже. В них говорилось, что сестры не могут связаться с девушкой с 28 ноября, притом что она постоянно носила с собой телефон и всегда оставалась в доступе.

Каналы рассказывали, что 33-летняя модель переехала в Москву из Краснодарского края, где развелась с мужем и оставила сына 16-ти лет. В московской квартире она не появлялась две недели, хотя там остались ее личные вещи, включая телефон, говорилось в публикациях.

Также сообщалось, что последний раз соседи видели Анжелику выходящей из квартиры в компании мужчины старше нее. Она сама рассказывала сестрам, что ее бойфренда зовут Дмитрий, что у него свой строительный бизнес в столице и что он строит загородный дом, куда периодически ее возил.