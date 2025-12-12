При отражении атаки беспилотника на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

«Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идёт эвакуация жителей дома», — сказано в сообщении врио главы региона.

Королев отметил, что дал поручения по организации всей необходимой помощи.

Онт акже сообщил, что поручил в кратчайшие сроки завершить обследование жилого дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления им временного жилья.

Сейчас в пункте временного размещения в школе находятся 22 человека, в том числе пять детей. Люди по указанию главы региона обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости.

Позже в телеграм-канале правительства Тверской области появилось сообщение, что в больницах находится трое пострадавших взрослых и один ребенок.

«Угрозы их жизням нет. Остальные жители получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались», — сказано в сообщении.

В ночь на 12 декабря атаки БПЛА были отражена в нескольких российских регионах, в том числе Орловской и Ростовской областях. Опасность атаки беспилотников вводилась Северной Осетии и Дагестане. О сбитых дронах на подлете к Москве также писал мэр столицы Сергей Собянин.

На фоне атаки БПЛА работу приостанавливали аэропорты Владикавказа, Грозного, Ярославля, Магаса, Волгограда, Калуги и Сочи.

Накануне ночью российские регионы подверглись крупнейшей за последние недели атаке дронов. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили и сбили 287 БПЛА. Больше всего беспилотников — 118 — уничтожили над Брянской областью.