Силы ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего за ночь и утро 11 декабря было перехвачено 38 БПЛА, которые направлялись в сторону столицы.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, говорится в сообщениях Собянина в его телеграм-канале.

По данным Минобороны, в ночь на 11 декабря силы ПВО сбили 40 БПЛА над Московским регионом.

На фоне атаки беспилотников во всех четырех московских аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. К утру их сняли. Около 10:00 мск ограничения во Внуково и Домодедово были введены снова.

Московские аэропорты отменили, задержали и перенаправили по меньшей мере 378 рейсов. Значительную часть самолетов, в том числе направлявшийся в Москву борт премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перенаправили на запасной аэродром в Пулково, сообщил телеграм-канал Baza.

Последствия одной из крупнейших атак БПЛА

В ночь на 11 декабря регионы России подверглись крупнейшей за последние недели атаке беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили и сбили 287 БПЛА. Больше всего дронов — 118 — сбили над Брянской областью. Еще 40 беспилотников перехватили над Калужской областью, 27 — над Тульской, 19 — над Новгородской, 11 — над Ярославской, 10 — над Липецкой, шесть — над Смоленской, по пять — над Курской и Орловской, четыре — над Воронежской, два — над Рязанской областью.

В Воронеже обломками БПЛА была повреждена линия электропередач, что привело к временным локальным отключениям электричества и частичному нарушению теплоснабжения в левобережной части города, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Электро- и теплоснабжение уже восстановлено. В результате атаки пострадали также административное здание и остекление нескольких многоквартирных домов, в одном поврежден лифт. Из одного дома временно эвакуировали 80 человек.

На юге Воронежской области было повреждено «здание промышленного назначения». В другом районе обломки повредили линию электропередачи, в одном из домов выбиты стекла, повреждены пристройка и гараж.

В Брянской области в результате атаки БПЛА повреждены четыре многоквартирных дома и пять автомобилей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

При налете на Новгородскую область дроны пытались атаковать завод «Акрон» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений и промышленной химии, расположенный в Великом Новгороде, сообщил телеканал «360». Власти региона о последствиях атаки не сообщали.

В Тульской области обломки повредили остекление одного из образовательных учреждений города Алексина и помещение заправочной станции в Суворове, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что в результате ночной атаки БПЛА пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, на месте падения обломков работают оперативные службы.

В одном из районов Орловской области в результате атаки дронов повреждения получил частный дом и хозяйственная постройка, пострадавших нет, говорится в сообщении главы региона Андрея Клычкова.