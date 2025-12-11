Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог совершить посадку в Москве из‑за закрытого воздушного пространства на фоне массированной атаки беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. В ночь на 11 декабря Московский регион подвергся крупнейшей за последние месяцы атаке.

По данным Baza, борт Пашиняна ACJ319 почти час «кружил» над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил его. В итоге самолет перенаправили в Пулково, где он приземлился около 1:00, пишет телеграм-канал.

Как отмечает Baza, Пашинян летел в Москву после визита в Германию и планировал участвовать в заседании межправительственного совета ЕАЭС.

В ночь на 11 декабря регионы России подверглись крупнейшей за последние недели атаке беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили и сбили 287 БПЛА, из них 40 — над Московским регионом, в том числе 32, летевших на Москву.

Во всех четырех столичных аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов. К утру их сняли. Около 10:00 мск ограничения во Внуково и Домодедово были введены снова.

Из-за ограничений в московских аэропортах по меньшей мере 378 рейсов отменили, задержали и перенаправили, пишет ТАСС. Значительную часть бортов перенаправили на запасной аэродром в Пулково, отмечает Baza.

«Два зарубежных рейса кружили над Владимирской областью больше полутора часов: один самолет отправили в Петербург, второй так и ждал окна в воздухе», — говорится в публикации.

Больше всего дронов — 118 — сбили над Брянской областью, говорится в сводке Минобороны. Еще 40 беспилотников перехватили над Калужской областью, 27 — над Тульской, 19 — над Новгородской, 11 — над Ярославской, 10 — над Липецкой, шесть — над Смоленской, по пять — над Курской и Орловской, четыре — над Воронежской, два — над Рязанской областью.