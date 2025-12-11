В ночь на 11 декабря средства ПВО сбили более 30 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

О первом уничтоженном дроне Собянин написал около полуночи, о десятом дроне — в 02:05 мск. После этого мэр сообщал об уничтожении беспилотников целыми группами — шесть дронов ликвидировали в 02:19, еще пять — 02:33, семь — в 02:44. О последнем уничтоженном БПЛА Собянин написал в 03:10.

Всего на подлете к городу был сбит 31 дрон. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На фоне атак беспилотников работу приостанавливали столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Представитель Росавиации уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.