Участившиеся за последнее время атаки дронов на Москву связаны с тем, что Киев, вероятно, при поддержке ЕС, пытается сорвать ход переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Усиление атак дронами на Московский регион со стороны Киева — одна из составляющих срыва переговоров, но переговоры как шли, так и идут. Как сказал [помощник президента РФ Юрий] Ушаков, взаимопонимание в некоторых вопросах с США практически стопроцентное, есть и жесткие противоречия. Но сам факт, что переговоры идут, очень раздражает не только Украину, но и Евросоюз, я думаю, это совместная операция», — считает депутат.

Он также отметил, что в случае попытки Киева вновь, как в конце 2024 года, подвергнуть столицу и область массовым ударам БПЛА, российские военные дадут жесткий ответ.

«Ответим по-взрослому, как всегда, по-жесткому, и по военным объектам отработаем. Эта банда нацистская понимает, что им достанется в многократном размере», — подчеркнул Колесник.

10 декабря мэр Москвы Сергей Собянин объявил о перехвате пяти дронов, направлявшихся к столице. По предварительным данным, никаких разрушений или ЧП не произошло. Ни один подмосковный аэропорт не вводил ограничений на полеты. Минобороны России в общей сложности сообщало о шести дронах, ликвидированных в столичном регионе.

Накануне были уничтожены четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы. В связи с угрозой атаки дронов 9 декабря в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на полеты. В ночь на 10 декабря Шереметьево не смогло принять и отправить более 40 авиарейсов.

В 2024 году наблюдалось аналогичное усиление атак украинских БПЛА к концу декабря. В частности, 26 декабря все три московских аэропорта — Внуково, Домодедово и Шереметьево — вынуждены были временно прекращать прием и отправку авиарейсов в рамках плана «Ковер».