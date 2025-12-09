Противовоздушные силы Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Первое сообщение о двух сбитых дронах было опубликовано в 16:49, во втором, в 17:12, говорилось, что уничтожен еще один аппарат. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал градоначальник.

Ранее 9 декабря в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов в связи с введением сигнала «ковер». Пресс-служба аэропорта сообщила об этом в 14:39.

Она предупредила о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров в целях обеспечения безопасности. Также в Шереметьево предупредили о вероятных корректировках расписания полетов.

«Ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам», — добавили в пресс-службе.

MSK1.RU писал, что из-за ограничений в небе вынужденно кружили борт авиакомпании «Аэрофлот» из Минеральных Вод и борт авиакомпании «Россия» из Самары.

Об отмене ограничений на момент публикации этой статьи не сообщалось.

До этого Собянин сообщал о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, ранним утром 4 декабря. В ноябре было шесть дней, когда мэр писал о сбитых дронах.