Крыша автомобильного завода электрокаров Evolute рухнула в Липецкой области, под завалами могут находиться сотрудники предприятия «Моторинвест», пишет SHOT. Позже информацию подтвердил глава региона Игорь Артамонов.

По данным телеграм-канала, точное количество находящихся под завалами людей неизвестно. На месте работают экстренные службы.

«Предварительно, крыша рухнула под тяжестью снега, выпавшего сегодня», — сказано в сообщении SHOT.

Артамонов подтвердил, что в Краснинском округе на предприятии «Моторинвест» произошло обрушение крыши одного из цехов.

«По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Спасательные службы направлены на место происшествия для проведения аварийно-спасательных работ», — говорится в сообщении губернатора.

Артамонов также отметил, что глава округа Сергей Поляков организовал работу оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

С 2022 года на этом заводе производятся электрокары Evolute. Ранее там производили автомобили Great Wall Hover и Changan CS35. Согласно данным на лето 2024 года, в России насчитывалось 50,6 тыс. электромобилей, из них марки Evolute — 2,9 тыс, что ставит ее на пятое место марок электромобилей в стране.