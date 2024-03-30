Следствию удалось идентифицировать 134 погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом в субботу, 30 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока неустановленным погибшим, проводятся генетические экспертизы», — говорится в заявлении.

В СК добавили, что работа следователей, криминалистов и экспертов ведется в круглосуточном режиме.

Ранее в субботу в МЧС сообщили, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» возросло до 144, количество пострадавших превысило 550. До этого было известно о 382 пострадавших, такие данные приводил 29 марта центр медицины катастроф. В опубликованном МЧС предварительном поименном списке жертв числятся 143 человека.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу, после чего подожгли здание. Подозреваемых задержали в Брянской области через несколько часов после трагедии.

В рамках расследования теракта были арестованы девять фигурантов, в том числе четверо предполагаемых исполнителей — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализод, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. По предъявленным обвинениям в терроризме (ст. 205 УК РФ) им грозит пожизненное лишение свободы. Как сообщала ФСБ, всего в рамках дела о теракте были задержаны 11 человек.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*, однако власти России не исключают «украинский след». Согласно заявлению СК от 29 марта, обвиняемые в совершении теракта рассказали, что их действия через Telegram координировал некий анонимный мужчина, а после теракта преступникам якобы надо было прибыть в Киев за «вознаграждением».

В Киеве неоднократно отрицали обвинения в свой адрес; в частности, МИД Украины утверждали, что подобные заявления связаны со «спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе».

* запрещенная в России террористическая организация