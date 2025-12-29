Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток (п. «в» ч. 5, ч. 2, ч. 6 ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (п.п. «в», «е» ч.3 ст. 286 УК).

По версии следствия, в период с 2012 по 2024 год НИИ Минобороны выполнял иностранный заказ по разработке и внедрению современных технологий. В задачи Протасова входило создание инициативной научной группы, которая получала стимулирующие выплаты.

Чтобы попасть туда, сотрудники института с 2020 по 2025 год давали ему крупные (от 150 тысяч рублей) и особо крупные (от 1 млн рублей) взятки. Помимо дополнительных доходов, участие в группе давало им «общее покровительство по службе».

По ходатайству военного следователя Протасова поместили под домашний арест, также арестовано его имущество на сумму более 25 млн рублей.

По уголовному делу допрошены свидетели, проведены очные ставки и собраны другие доказательства, подтверждающие вину экс-главы НИИ Минобороны в совершении преступления, отмечает СК. В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

27-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны (ЦНИИ-27) был создан в мае 1954 года и стал первым в СССР вычислительным центром для решения особо важных задач этого силового ведомства. В середине ХХ века он был самым крупным в стране, там работали крупные ученые и несколько сотен программистов.

Изначально Вычислительный центр №1 состоял из трех научных отделов. Первый работал с установленной в 1956 году ЭВМ «Стрела», с помощью которой рассчитывались орбиты всех советских спутников, второй — с ЭВМ «Интеграл», а третий занимался программированием. Специалисты центра делали расчеты для запуска первых четырех пилотируемых космических полетов и разработали ЭВМ «М-100» — самую быстродействующую в мире на тот момент.

В 1961 году Вычислительный центр №1 был преобразован в ЦНИИ-27 и впоследствии вошел в состав Минобороны. С 20 мая 2025 года институт находится под санкциями Европейского союза, который обвинил его в причастности к распространению и применению химического оружия в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.