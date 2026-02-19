Сейчас у россиян есть возможность сэкономить на бронировании летнего отдыха в Турции, но надо успеть до конца февраля. Об этом RTVI сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Турция — это лидер [среди россиян]. По Турции большая гостиничная инфраструктура дает различный бюджет в различных категориях гостиниц по звездности», — добавил он.

По его словам, республику ежегодно посещают около 7 млн россиян, хотя часть из них — транзитные пассажиры.

Горин предупредил, что возможность выгодно съездить в Турцию есть, но стоит поторопиться. По его словам, акции раннего бронирования со скидками от 10% до 40% действуют еще около 10 дней. Если совместить их с нынешним курсом рубля и чартерным турпакетом, можно существенно сэкономить, пояснил вице-президент РСТ.

«Если курсовой фактор совместить с акцией раннего бронирования и с оформлением турпакета со специальной включенной авиаперевозкой, то действительно здесь можно найти хорошее предложение по Турции. <…> Как начнется волатильность курсов валют, на фоне окончания акций раннего бронирования могут быть изменения», — предупредил эксперт.

По данным РСТ, цены на турецкие отели в среднем снизились на 4—5% год к году, а по «определенным категориям гостиниц снижение еще больше».

Эксперт по туризму и основатель агентства MAYEL Travel Майя Котляр ранее заявила, что Турция, включая премиальный сегмент, подешевела на лето примерно на 15% относительно раннего бронирования прошлого года, хотя в январе разрыв достигал 20%.

«Турция, похоже, наконец-то очнулась от своей постковидной эйфории. Четыре последних года был перегрев. Отели взвинчивали цены смело, а люди платили. Спрос зашкаливал. Особенно в премиуме — там вообще не было тормозов», — отметила она.

Схожая картина, по словам эксперта, на Мальдивах: в сегменте «5 звезд» цены на лето упали на 10—15%.

Котляр также считает, что до конца февраля сохранятся самые адекватные тарифы с предоплатой 20—30%, фиксирующей цену в валюте: «Курс рубля сейчас вообще отличный для международного туризма, и такие окна рынок дает редко».