В последние недели февраля курс доллара, вероятно, поднимется до 100 рублей, заявил Life.ru аналитик финансовый Александр Разуваев. Однако уже к марту американская валюта может стабилизироваться и закрепиться на уровне 80 рублей.

По его словам, динамика курса рубля зависит от цен на нефть и ключевой ставки Центробанка (ЦБ), которая на ближайшем заседании регулятора может снизиться до 15,5%.

«Однако вряд ли это окажет очень сильное влияние на курс. В целом обществу приходится адаптироваться к новой реальности, в которой инфляция стала постоянным спутником», — сказал собеседник Life.ru.

Разуваев отметил, что слишком крепкая национальная валюта не идет на пользу федеральному бюджету. Он ожидает, что в ближайшее время доллар будет торговаться примерно по 100 рублей, однако призвал не расстраиваться из-за этого. Высокая ключевая ставка, по его словам, подстегивает курс рубля и делает привлекательными облигации и депозиты в нацвалюте.

Согласно курсу ЦБ на 10 февраля 2026 года, доллар торгуется по 77,6 рубля, евро — по 92 рубля, юань — по 11,1 рубля.

Эксперт предложил ряд инвестиционных стратегий для тех, кто хочет извлечь выгоду из волатильности рубля. Разуваев рекомендует рассмотреть банковские депозиты для краткосрочных вложений (не дольше четырех месяцев), поскольку их процентные ставки сильно опережают уровень инфляции.

Заинтересованным в фондовом рынке инвесторам аналитик рекомендует присмотреться к энергетическим компаниям, поскольку те «неплохо заработали на морозах».

«В марте ожидаются внеплановые дивиденды. Это интересная возможность. Летом же дивидендные выплаты в этом секторе традиционно щедры», — подчеркнул он.

Разуваев обратил внимание и на отдельные акции, по которым ожидаются дивиденды по 35 рублей на акцию и акции некоторых банков — там дивиденды могут составить около 37 рублей.

Аналитик считает, что вклады все еще остаются привлекательной возможностью, а ситуация с рублем выглядит контролируемой. В резком колебании цен на важные товары он усомнился.

Ранее управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев называл предстоящее заседание ЦБ по ключевой ставке 13 февраля «серьезным испытанием» для рубля. Он напомнил, что рынок ожидает снижение ставки на 50 базисных пунктов.

По его словам, любое отклонение от прогнозов отразится на курсе нацвалюты — при снижении ее ждет ослабление, при сохранении на текущем уровне она усилит позиции.

Опрошенные Life.ru экономисты сошлись во мнении, что в первой половине февраля курс доллара не превысит 80 рублей. Так, по словам заместителя председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елены Марчук, с 9 по 15 февраля курс доллара будет колебаться в промежутке от 75 до 80 рублей. При этом рынок пока не видит поводов для резкой переоценки курса, отмечает она.

В конце января «Росконгресс» спрогнозировал курс 100 рублей за доллар к концу 2026 года. В докладе «Ключевые события 2026 г.» говорится, что если курс ослабится примерно на 5 рублей в квартал, то в конце года он может оказаться в пределах 95-100 рублей за доллар.