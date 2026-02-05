На предстоящей неделе появятся несколько факторов, которые повлияют на дальнейший курс рубля: заседание Банка России по ключевой ставке и ослабление курса доллара по индексу DXY. Опрошенные Life.ru экономисты прогнозируют, что курс американской валюты не превысит 80 рублей.

Согласно официальному курсу ЦБ на 5 февраля, доллар торгуется по 76,9 рубля, евро — по 91,1 рубля, юаня — 11,05 рубля.

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру» ожидают следующие котировки с 9 февраля: доллар — 76-78 рублей, юань — 11-11,3 рубля.

По словам заместителя председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елены Марчук, доллар в этот промежуток будет торговаться по 75-80 рублей с краткосрочными отклонениями. Это означает, что рубль останется на текущем уровне с риском незначительного ослабления при условии снижения объема валютного предложения внутри страны. Она отмечает, что рынок пока не видит поводов для резкой переоценки курса.

Аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева назвала базовым сценарием на предстоящую неделю 75—78 рублей за доллар. Она обратила внимание, что курс американской валюты может опуститься и ниже 75 рублей при «слабых данных из США и сохранении позитивных геополитических ожиданий».

Замалеева подчеркнула, что более жесткая риторика Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог Центробанка России) или сильная статистика могут на время вернуть курс в верхнюю часть диапазона, однако не меняют общий баланс в пользу российской валюты.

Что повлияет на курс рубля с 9 февраля

Эксперты назвали несколько факторов, под воздействием которых может измениться курс рубля. По словам Замалеевой, основным фактором остается ослабление доллара по индексу DXY. Аналитик подчеркнула, что давление на валюту США становится сильнее на фоне ожиданий замедления американской экономики и высокой чувствительности рынка к новой макростатистике.

Замалеева считает, что в ближайшее время в центре внимания инвесторов будут данные по инфляции, деловой активности и труду США. Признаки охлаждения активизируют разговоры о том, что цикл жесткой политики подходит к концу, и негативно сказываются на состоянии американской валюты.

Аналитик обратила внимание, что рынок не ждет смягчения со стороны ФРС, а заявления президента США о смене главы регулятора лишь усиливают сценарий длительного сохранения высоких ставок. Это не дает доллару курсу доллара резко упасть, но и не мешает ему корректироваться на фоне ухудшения экономических прогнозов.

«Дополнительную поддержку рублю продолжает давать геополитический фактор. Ожидание продолжения мирных переговоров по Украине снижает премию за риск в российских активах и стимулирует приток интереса к рублю», — сказала Гамалеева, отметив, что сам фон ожиданий идет на пользу рублю.

Внутри России, по ее словам, ситуация все еще стабильна: высокая ключевая ставка удерживает капитал в рублевых инструментах, выручка с экспорта поступает регулярно, а импортный спрос на нацвалюту остается умеренным.

Как рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев, на следующей неделе рубль ждет серьезное испытание — заседание Центробанка по ключевой ставке 13 февраля.

«Рынок закладывает снижение ставки на 50 базисных пунктов — до 15,5% или паузу в смягчении ДКП. Любое отклонение от ожиданий может сдвинуть курс: снижение ослабит рубль, сохранение ставки на текущем уровне усилит его позиции», — пояснил Астафьев.

Елена Марчук ключевым фактором называет операции государства на валютном рынке. Базовый коридор, внутри которого и формируется валютный курс, формируют объемы продажи валютной выручки экспортерами, бюджетные операции и решения Центробанка, поясняет она.

Если эти параметры не меняются радикально, то рубль сохраняет опору, но сокращение предложения валюты напрямую отражается на котировках. По этой причине рынок пристально следит за параметрами бюджетного правила и графиком операций Минфина, добавила Марчук.

Ранее экономист Александр Разуваев предположил, что курс рубля в доллару может укрепиться и составить 80 рублей. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что «положитльеная геополитика» двигает курс нацвалюты вперед несмотря на все факторы, которые должны были бы ее ослабить.

Опрошенные Банком России аналитики 3 февраля снизили прогноз по курсу рубля в ближайшие годы. Согласно макроэкономическому опросу регулятора, среднегодовой курс доллара не должен превышать отметки в 100 рублей ближайшие три года.