В феврале курс рубля к доллару может укрепиться и составить ориентировочно 80 рублей. Об этом заявил «Ленте.ру» экономист Александр Разуваев.

По словам эксперта, на фоне таких факторов, как дефицит бюджета и ориентированность экономики на экспорт, рубль должен падать. Однако «положительная геополитика двигает рубль вперед», отметил Разуваев. Вместе с этим он обратил внимание на падение курса доллара.

«На мусульманских инвесторов, то есть дружественные страны богатые, сильно производит впечатление то, как растут резервы нашего ЦБ именно по переоценке золота», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что прогнозировать движение курса рубля на фоне обострившейся ситуации с Ираном сложно, поскольку российская национальная валюта — сырьевая, как канадский доллар и норвежская крона.

Экономист объяснил, различия между ситуациями в Венесуэле и Иране и их влияние на мировые цены на нефть. По его словам, в Венесуэле объем добычи топлива составляет менее 1 млн баррелей в сутки, а сама нефть «плохая, тяжелая» и за счет чего ее сложно разрабатывать. В случае с Ираном даже при небольшом сокращении добычи нефти цены на нее сразу начнут повышаться, утверждает Разуваев.

«Наш экспорт идет в Иран, и идет экспорт в Индию через Иран и через Азербайджан. Я считаю, что надо пока ориентироваться на 80 [рублей] по паре доллар — рубль», — заключил аналитик.

Согласно официальному курсу ЦБ на 2 февраля, доллар торгуется по 77,1 рубля, евро — по 86,7 рубля. В конце января Банк России впервые с 12 мая 2023 года опустил курс доллара ниже 76 рублей.

Опрошенные РБК эксперты в сфере финансов и инвестиций сходятся во мнении, что рубль в последнее время перестал реагировать на новостной и геополитический фон. Bнвесторы почти не реагируют на заявления относительно глобального политического процесса, заявил изданию начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Аналитик инвестфонда «Финам» Николай Дудченко в свою очередь отметил, что в случае ударов США по Ирану цены на нефть могут сильно вырасти. А это, по его словам, позитивно скажется на курсе рубля.

Ранее американский экономист Питер Шифф заявлял, что перед США стоит угроза нового экономического кризиса, который может превзойти ситуацию 2008 года. Он утверждает, что банки по всему миру отказываются от доллара, отдавая предпочтение своим национальным валютам.

27 января Bloomberg писал, что доллар упал до минимума с весны 2022 года по отношению к основным мировым валютам. Спотовый индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который рассчитывает агентство, упал на 0,4%.

Президент США Дональд Трамп, комментируя снижение курса американской валюты, заявлял, что не обеспокоен этой тенденцией. В разговоре с журналистами глава Белого дома отмечал, что с долларом «все в порядке».