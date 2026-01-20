Водитель грузовика во Владивостоке резко затормозил на трассе перед машиной скорой помощи, экстренно перевозившей в больницу девушку с переломом позвоночника, сообщает Primamedia. В связи с инцидентом Следственный комитет по Приморью начал проверку по ч. 1 ст. 124.1 УК — воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

Момент происшествия попал на видеорегистратор в салоне скорой помощи. Грузовик ехал по левой стороне дороги, в то время как за ним двигалась машина скорой помощи (с включенными мигалками и сиреной), в которой находилась 18-летняя девушка, получившая перелом поясничного отдела позвоночника со смещением во время катания на лыжах в 235 км от Владивостока.

Когда автомобили приблизились друг к другу, водитель большегруза резко затормозил, чем спровоцировал остановку медицинской машины. Из-за резкого торможения пациентка почувствовала острый приступ боли и сильные динамические перегрузки.

Медикам пришлось остановиться прямо на дороге, чтобы оказать пострадавшей экстренную помощь. Позднее девушку доставили во Владивостокскую клиническую больницу №2, где она получает специализированную помощь.

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю вскоре сообщила, что водителя грузовика разыскали. Им оказался 39-летний житель Владивостока с 22-х летним стажем вождения. В ведомстве уточнили, что в отношении мужчины составили протокол по ч. 2 статьи 12.17 КоАП (Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом). Статья предусматривает штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение прав от трех месяцев до года.

Следственный комитет по региону в свою очередь начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 124.1 УК — воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

Водитель грузовика в разговоре с РЕН ТВ заявил, что не собирался мешать проезду скорой помощи, а подаваемые ей звуковые сигналы не услышал. Он рассказал, что громко слушал музыку и «находился в своих мыслях».

«Вот я был сам по себе, ехал о чем-то там мечтал, думал и все. И нет там никакого контекста в плане того, что я не давал ей проехать. Это просто стечение обстоятельств», — сказал мужчина.

В феврале 2025 года водитель BMW в Белгороде проехал на красный свет светофора и столкнулся с машиной скорой помощи. В региональном МВД сообщили, что находившиеся в карете скорой фельдшеры 38 и 45 лет скончались от полученных травм. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК), максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.