Чуть более половины россиян (53%) восприняли смерть Алексея Навального нейтрально. Почти четверть (24%) встретили новость об этом с сожалением. Об этом свидетельствуют результаты опроса независимой исследовательской группы Russian Field, проведенного по просьбе RTVI.

Опрос проводился по телефону с 22 по 27 февраля 2024 года, в нем приняли участие 1625 человек. Выборка репрезентативна по полу, возрасту в рамках России и федеральных округов в частности. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,45%, отметили в Russian Field. Контроль за качеством сбора данных осуществлялся при помощи прослушивания аудиозаписей интервью для 100% массива.



Как восприняли россияне смерть Навального

Не слышали о смерти Навального на момент проведения опроса 9% опрошенных. Более половины (53%) заявили, что восприняли смерть оппозиционера нейтрально, без эмоций или назвали ее ожидаемой.

Почти четверть (24%) испытали грусть, сожаление, скорбь, отчаяние. Радость, облегчение или чувство справедливости испытали 6% респондентов. Сомнение в смерти Навального возникло у 1% участников исследования.

Отношение к Навальному и его работе

40% заявили о нейтральном отношении к политику, чуть больше трети (35%) ― о негативном. Положительно к Навальному относятся 10% опрошенных.

Чуть больше трети опрошенных (31%) считают, что деятельность Алексея Навального не влияла ни на что в России. Около трети (28%) оценивают деятельность политика как вредную для страны. Полезной ее назвали 17% респондентов. Оценить работу Навального затруднились 12% опрошенных, еще 9% заявили, что ничего не знают о его деятельности.

Об участии Навального в выборах

Большинство участников опроса (77%) заявили, что не проголосовали бы за Навального, если бы он был жив и участвовал в выборах президента России. Готовность проголосовать за него выразили 12%, чаще всего такой ответ давала молодежь до 30 лет (25%), малообеспеченные и люди с высшим образованием (по 15%).

Russian Field — независимый исследовательский проект, который с 2018 года проводит социально-политические и маркетинговые исследования. В его команду входят политологи, социологи, маркетологи, специалисты по рекламе и PR, психологи и журналисты. Проект проводит исследования за счет фандрайзинга. Компания подчеркивает, что не финансируется иностранными фондами, политиками и крупным бизнесом.

Смерть Алексея Навального в колонии

Алексей Навальный, который с конца декабря находился в исправительной колонии особого режима №3 в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 16 февраля. В региональном УФСИН заявили, что он потерял сознание после прогулки, реанимировать его не удалось.

Телеграм-каналы и СМИ назвали предварительной причиной смерти Навального оторвавшийся тромб. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш*, в Следственном комитете адвокату и матери политика Людмиле Навальной заявили, что причины его смерти «не установлены». В медицинском заключении, которое показали матери Навального, говорится о «естественных причинах» его смерти.

Соратники политика жаловались на отказ выдавать его тело родным. Вдова Навального Юлия и его мать в связи с этим записали видеообращения в адрес президента России Владимира Путина. В Кремле говорили, что вопрос выдачи тела не входит в компетенцию администрации президента.

24 февраля тело Навального выдали матери. 1 марта оппозиционера похоронили на Борисовском кладбище в Москве.