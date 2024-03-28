Напавшие на «Крокус Сити Холл» находились под воздействием наркотических или психотропных веществ, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ранее об этом писал телеграм-канал Baza.

«Четверо были в состоянии наркотического опьянения. Что за наркотик или психотроп они использовали, устанавливает экспертиза», — рассказал собеседник агентства.

Источник ТАСС также не исключил, что злоумышленники принимали запрещенные вещества не только в день проведения теракта.

По данным Baza, нападавшие находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх. Источник телеграм-канала утверждает, что у фигурантов дела взяли кровь на экспертизу и обнаружили психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности. Собеседник Baza не уточнил название вещества.

Аналогичную информацию подтверждает также источник «112». По его словам, эти препараты «меняют сознание и, возможно, гасят страх и инстинкт самосохранения».