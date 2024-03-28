Напавшие на «Крокус Сити Холл» находились под воздействием наркотических или психотропных веществ, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ранее об этом писал телеграм-канал Baza.
«Четверо были в состоянии наркотического опьянения. Что за наркотик или психотроп они использовали, устанавливает экспертиза», — рассказал собеседник агентства.
Источник ТАСС также не исключил, что злоумышленники принимали запрещенные вещества не только в день проведения теракта.
По данным Baza, нападавшие находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх. Источник телеграм-канала утверждает, что у фигурантов дела взяли кровь на экспертизу и обнаружили психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности. Собеседник Baza не уточнил название вещества.
Аналогичную информацию подтверждает также источник «112». По его словам, эти препараты «меняют сознание и, возможно, гасят страх и инстинкт самосохранения».
- Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В здание ворвались вооруженные люди, которые открыли стрельбу и подожгли помещение, после чего скрылись. По последним данным, число погибших составляет не менее 140 человек, пострадавших — 360, в том числе 11 детей.
- Кроме того, Следственный комитет получил 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта. В ведомстве отметили, что уже опознано 84 тела, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.
- В рамках дела о теракте были задержаны 11 человек, сообщала ФСБ. Арестованы на сегодняшний день восемь фигурантов — четверо предполагаемых исполнителей и столько же подозреваемых в пособничестве.
- Ранее в соцсетях появилась инфрмация, что двое из фигурантов дела о терроризме якобы умерли в СИЗО. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, в свою очередь, заявил, что сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. По его словам, члены комиссии посетят обвиняемых в плановом режиме и будут действовать, «как и всегда согласно Кодексу этики членов ОНК, как правозащитники».