Желание президента США Дональда Трампа взять Гренландию под контроль связано с особенностями его психики, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что заявления политика об угрозах со стороны России или Китая не стоит рассматривать всерьез.

«Трамп — это социопат и нарцисс по психотипу, и у этих людей своеобразное восприятие реальности», — пояснил политолог.

Он сравнил поведение американского лидера с истерикой ребенка, которому не дали игрушку. Ордуханян пошутил, что Трампу могла бы помочь «хорошая оплеуха», но дать ее сложно.

«Хотя у Америки такой опыт был. В Афганистане недавно им дали по башке. Они очень хотели там закрепиться, не получилось. Я уж не говорю о Вьетнаме», — отметил он.

Ордуханян признал, что в Гренландии есть ряд важных для США экономических аспектов, включая выход к Арктике, природные богатства и полезные ископаемые. Но настоящие причины интереса Трампа, по его словам, известны только самому американскому президенту.

«Хочется Трампу, понимаете? И это в какой-то степени вписывается в его абсолютно футуристическую доктрину Монро, согласно которой все Западное полушарие полностью должно принадлежать Америке», — заключил собеседник «Ленты.ру».

14 января Трамп призвал НАТО подключиться к процессу присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Американский лидер написал в Truth Social, что вхождение острова в состав США жизненно необходимо для создания «Золотого купола», над которым работает Вашингтон.

Вместе с этим он утверждает, что такой шаг сделает НАТО «гораздо более грозным и эффективным». Трамп подчеркнул, что Североатлантический альянс не был бы настолько мощным без американской помощи, оказанной во время его первого президентского срока.

В начале января Трамп уже говорил, что Гренландия «абсолютно необходима» США для обороны. В интервью изданию The Atlantic он заявил, что остров сейчас окружен военными судами России и Китая. Марко Рубио в свою очередь пояснял, что стремления Трампа не предполагают вторжения в страну в скором времени, речь идет о покупке острова у Дании. Кроме того, в американский Конгресс уже внесли законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении статуса штата.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявлял, что жители острова связывают свое будущее с Данией. Комментируя это заявление, Трамп написал в соцсети, что хотя и не знает Нильсена, но предрекает ему большую проблему.