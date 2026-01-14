НАТО должно сыграть ведущую роль в процессе присоединения острова Гренландия к Соединенным Штатам. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в публикации на платформе Truth Social.

Основными аргументами, выдвинутыми Трампом, являются соображения национальной безопасности США и усиление военной эффективности Североатлантического альянса.

«Она (Гренландия. — Прим. RTVI) жизненно необходима для создания „Золотого купола“, который мы возводим. НАТО должно возглавить процесс ее завоевания», — написал глава Белого дома.

По мнению американского лидера, эффективность НАТО как альянса без военной мощи США была бы низкой. Трамп утверждает, что переход Гренландии под контроль Вашингтона сделает организацию «гораздо более грозной и эффективной».

«В военном отношении без огромной мощи США, большую часть которой я создал во время своего первого президентского срока и которую сейчас поднимаю на новый, еще более высокий уровень, НАТО не была бы эффективной силой или средством сдерживания — даже близко не была бы! Они знают это, и я тоже. НАТО станет гораздо более грозной и эффективной с переходом Гренландии в руки США. Все, что меньше этого, неприемлемо», — добавил американский лидер.

Вместе с тем он выразил опасение, что если США не присоединят остров, то это могут сделать Россия или Китай.

Предложение о присоединении Гренландии не является новым для Трампа. Во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а позднее затрагивал тему его возможной аннексии. Идея также находила поддержку у некоторых членов его администрации, таких как заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, который ранее ставил под вопрос суверенитет Дании над территорией.

Вместе с тем, подобные заявления вызывают критику. Например, бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес ранее высказывал мнение, что подобные планы могут нанести ущерб альянсу и подорвать доверие союзников к Вашингтону.

Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Вопросы обороны острова регулируются отдельным двусторонним соглашением — Договором о защите Гренландии от 1951 года, в соответствии с которым Соединенные Штаты взяли на себя обязательства по его обороне в рамках существующих союзнических отношений.

В ближайшее время Королевство Дания направит высокопоставленную делегацию в Вашингтон для проведения переговоров с представителями администрации США. Согласно информации агентства Bloomberg, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен совместно с главой МИД автономной Гренландии Вивиан Мотцфельдт посетят Белый дом, где проведут встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио.

Основной задачей делегации является выяснение позиции и намерений Вашингтона в отношении будущего Гренландии, а также попытка убедить американскую сторону в нецелесообразности любых односторонних действий в отношении острова. Дипломаты намерены донести мысль о том, что нынешний статус Гренландии как автономной территории в составе Дании полностью отвечает региональным интересам безопасности.

Визит происходит в условиях, когда отдельные представители американского политического истеблишмента периодически высказываются о возможности присоединения Гренландии. Датская сторона рассматривает предстоящие переговоры как сложные и рассчитывает сдержать потенциальную эскалацию. По оценкам наблюдателей, Копенгаген опасается, что активное продвижение Вашингтоном идеи изменения статуса Гренландии может создать серьёзную напряжённость внутри Североатлантического альянса и подорвать основу двусторонних отношений.