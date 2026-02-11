В Калуге четыре сотрудника крупного оборонного предприятия обвиняются в получении взяток на общую сумму более 2,4 млн рублей, сообщает СУ СК России по региону. Подозреваемые задержаны, пишет ТАСС.

По данным следствия, с 2020 по 2025 год четверо фигурантов на постоянной основе получали взятки от представителей коммерческих структур за предоставление преимуществ при заключении и исполнении контрактов на поставку оборудования на выгодных условиях.

Как сообщили в ведомстве, суммы незаконного вознаграждения составляли от 100 тыс. до 850 тыс. рублей. Деньги работники предприятия получали как наличными, так и переводами на подконтрольные банковские счета.

Возбуждены четыре уголовных дела по фактам получения взяток в значительном и крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ). Ход расследования контролирует региональная прокуратура.

В пресс-службе УФСБ по региону заявили ТАСС, что подозреваемых задержали. Также по итогам проверки выявлено около 30 человек, которые могут быть причастны к получению незаконных выплат.

В конце января сотрудники ФСБ совместно с военными следователями задержали в Санкт-Петербурге начальника 178-го военного представительства Министерства обороны, капитана 2 ранга Владимира Никитина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Он был причастен к получению денег от представителя коммерческой структуры за отсутствие препятствий при подписании документов, касающихся приемки электронной компонентной базы, применявшейся в рамках гособоронзаказа, уточнили в пресс-службе ФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело, сам Никитин заключен под стражу.