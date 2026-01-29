В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и военные следователи задержали руководителя 178-го военного представительства Министерства обороны, капитан 2 ранга Владимира Никитина. Как пишет ТАСС, мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В пресс-службе ФСБ сообщили, что Никитин имел отношение к получению взятки от представителя коммерческой организации за отсутствие препятствий для подписания документов, связанных с приемкой электронной компонентной базы, которая использовалась в рамках гособоронзаказа.

В настоящий момент размер взятки не раскрывается. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Никитин был помещен под стражу, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В декабре сообщалось, что суд приговорил к семи годам колонии экс-руководителя вещевого управления Минобороны Владимира Демчика по делу о вымогательстве и получении взятки от бывшего генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова.

По версии следствия, в 2017 году Свистунов передал Демчику 4 млн рублей, чтобы его компания получила статус соисполнителя по государственным контрактам на поставку имущества для российской армии.

В ноябре стало известно, что суд приговорил бывшего главу военного представительства Минобороны Ивана Популовского к десяти годам колонии по делу о взятке. По информации следствия, с 2021 по 2024 год представители коммерческих организаций передали Популовскому и его подчиненному Григорию Зорину более 11 млн рублей за покровительство при исполнении обязательств по контрактам на изготовление кабельных изделий.