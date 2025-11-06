Бывшего главу военного представительства Министерства обороны России Ивана Популовского приговорили суда к 10 годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Помимо этого, суд лишил Популовского звания полковника, сочтя собранные доказательства достаточными для обвинительного вердикта.

По версии следствия, в 2021 году осужденный отвечал за контроль качества кабельных изделий общей стоимостью 1,2 млрд рублей, которые должны были быть изготовлены в рамках гособоронзаказа.

Поставщиками выступали ОАО «Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского института кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности».

С 2021 по 2024 год представители коммерческих организаций передали Популовскому и его подчиненному Григорию Зорину более 11 млн рублей за обеспечение покровительства при исполнении ими взятых на себя обязательств по контрактам.

Подчиненного Популовского суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно и лишил звания майора. Зорину было также запрещено в течение четырех лет с момента вступления в силу приговора суда занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и «заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью».

Об уголовном деле в отношении Популовского и Зорина стало известно в сентябре 2024 года. В Следственном комитете сообщили, что обвиняемые признали свою вину.