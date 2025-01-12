Экс-представитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Киеву лучше признать невозможность вернуть взятые Россией под контроль территории военным путем. «Нереалистичным» назвал этот сценарий и советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц. В Белом доме призвали «не навязывать» украинской стороне условия урегулирования конфликта.

Курт Волкер, который ранее занимал пост спецпредставителя по Украине в американском внешнеполитическом ведомстве, предложил сценарий урегулирования украинского конфликта по модели разделения Германии на ГДР и ФРГ. Этой идеей он поделился в интервью YouTube-каналу The Cipher Brief.

По словам Волкера, оптимальным вариантом для Украины является компромисс, при котором она признает, что не сможет отвоевать обратно территории, уже взятые под контроль российскими войсками и/или присоединенные к Российской Федерации. По сути экс-представитель Госдепа предложил разделить Украину между Киевом и Москвой, приведя в качестве возможной аналогии Германию после Второй мировой войны, когда она состояла из ГДР и ФРГ.

«В Конституции Германии было сказано, что объединение всех немецких земель не будет осуществлено военным путем, и, действительно, Восточная Германия существовала как независимое государство <…> 40 лет, прежде чем Германия снова была объединена», — напомнил Волкер.

Схожую точку зрения высказал и советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц. В эфире американского телеканала АВС он заявил, что «вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли» невозможно, и призвал перестать утверждать обратное.

«Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать», — поделился советник избранного американского лидера.

В Белом доме, которым последние дни руководит администрация Джо Байдена, призвали не навязывать Украине решения «относительно территории, народа и свободы». Советник действующего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN заявил, что Киев должен самостоятельно принимать решения об условиях урегулирования конфликта, а не следовать указаниям Вашингтона или других сторон.

Вместо попыток диктовать Украине какие-либо сценарии Запад должен позаботиться о том, чтобы процесс урегулирования конфликта был подкреплен гарантиями безопасности с его стороны. В противном случае, предупредил Салливан, режим прекращения огня не продержится и нескольких месяцев.

«Для этого требуется некая степень обязательств в сфере безопасности перед Киевом со стороны Запада», — считает советник Байдена.

В ходе недавней пресс-конференции в своем поместье во Флориде Трамп заявил, что рассчитывает решить вопрос с украинским конфликтом за шесть месяцев после инаугурации, но выразил надежду добиться прекращения огня еще раньше.

До этого он, напомним, допускал возможность прогресса в этом направлении еще до вступления в должность. Будущий спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог поделился с журналистами, что урегулирование конфликта запланировано в течение 100 дней.

«Быстрых переговоров не будет»: когда закончится СВО, сработает ли план Трампа по Украине

Несмотря на неоднократные предупреждения Трампа о возможном сокращении или даже прекращении военной поддержки Киева, его администрация продолжит реализовывать начатую при Байдене программу помощи ВСУ, заявили Financial Times источники в Вашингтоне.

Старший научный сотрудник Института исследований войны и мира при Колумбийском университете Раджан Менон в статье для The New York Times выражал уверенность, что Трамп не станет предоставлять Украине гарантии безопасности, даже если это будет необходимым условием перемирия.