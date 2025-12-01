Новый лидер азербайджанцев на Урале Видади Мустафаев задержан в Екатеринбурге, сообщают несколько региональных (E1.RU, «Ъ-Урал», 66.RU со ссылкой на свои источники. По их предварительным данным, его подозревают в мошеннических действиях, связанных с продажей земли. Показания на Мустафаева мог дать бывший юрист.

По данным источников E1.RU, спецназ (ОБОП и СОБР) задержал Мустафаева у входа в небоскреб «Башня Исеть», где он посещал элитный фитнес-клуб Encore.

«По предварительным данным, его подозревают в мошенничестве при продаже земельного участка», — рассказал E1.RU один из собеседников.

О задержании Мустафаева также пишет «Ъ-Урал». По словам источника газеты, дело может касаться продажи земли.

По информации 66.RU, дать показания на мужчину мог его бывший юрист. «По одной из версий, он рассказал силовикам, что Мустафаев может быть причастен к махинациям с землей», — заявил источник URA.RU.

Мустафаев стал лидером азербайджанской общины в сентябре, сменив Шахина Шыхлински. Это произошло после того, как последний был заочно арестован по делу об убийстве предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году (бизнесмен обвинял Шыхлински в преступной деятельности) и применении насилия в отношении представителя власти.

Мустафаев критиковал предшественника за слабую интеграцию соотечественников и связи с преступными группировками.