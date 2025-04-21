Принадлежащие китайским компаниям или эксплуатируемые ими нефтяные супертанкеры должны будут платить по $5,2 млн за каждый заход в порты США — в соответствии с последним предложением Вашингтона о повышении сборов с судов, произведенных в КНР, на фоне продолжающейся американо-китайской торговой войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании Arrow Shipbroking Group.

Ранее, по оценкам аналитиков, сумма такого сбора составляла приблизительно $3,5 млн. С танкеров китайского производства, владельцы или эксплуатанты которых зарегистрированы в других странах, американские порты будут брать примерно по $1,9 млн.

Как поясняет Bloomberg, резкий рост размера сборов обусловлен изменением метода расчета на основе грузоподъемности или водоизмещения танкера. С октября 2025 года с каждого выпущенного в КНР танкера, эксплуатируемого некитайской компанией, в портах США будут взимать по $18 за тонну нетто-регистрового тоннажа (NRT), а с танкеров китайских компаний — по $50.

По данным Clarksons Research, большинство нефтяных супертанкеров, которые заходят в порты США, произведено в Южной Корее, китайских — вдвое меньше.

В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что 104-процентные пошлины на импорт китайских товаров будут действовать до тех пор, пока Пекин не пойдет на сделку с Вашингтоном. Министерство торговли КНР назвало это заявление «шантажом», предупредив, что будет бороться с пошлинами «до конца».

По оценке Forbes, личное состояние самого Трампа из-за введенных им торговых пошлин сократилось на $500 млн. Газета The Washington Post писала, что возглавляющий Департамент эффективности госуправления в Белом доме миллиардер Илон Маск убеждал президента пересмотреть решение о повышении пошлин, но не смог добиться успеха.

Китай в качестве ответной меры обложил повышенными пошлинами импортируемые на его рынок американские товары. Со своей стороны Трамп, как утверждают американские СМИ, намерен предложить 70 странам снизить пошлины на импорт их товаров в обмен на ограничение торговых связей с КНР