Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали хартию о стратегическом партнерстве, сообщается на сайте главы республики. Этот документ будет способствовать «дальнейшему укреплению отношений между двумя странами».

«Соединенные Штаты привержены продолжению тесного сотрудничества с Азербайджаном в направлении реализации большого потенциала региона Южного Кавказа», — отмечает посольство США в Азербайджане.

Хартия состоит из нескольких разделов. Первый затрагивает региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит. В частности, стороны будут развивать наземную, морскую и воздушную транспортную инфраструктуру на основе Транскаспийского транспортного коридора (Среднего коридора), а также работать над улучшением деловой среды, торговых и инвестиционных потоков, упрощением торговли и пересечения границ.

Во втором разделе упор сделан на экономику, инвестиции и технологии. Среди прочего, стороны изучат создание механизмов инновационных мостовых платформ, а также отраслевые инициативы в области безопасности и искусственного интеллекта, направленные на «поощрение частного предпринимательского капитала, освобождение технологического развития от риска на ранней стадии и ускорение коммерциализации».

Кроме того, Вашингтон и Баку намерены определить стратегические возможности для увеличения двусторонней торговли и инвестиций, привлекать частный и государственный капитал, проводить совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Третий раздел посвящен сотрудничеству в области безопасности. На сайте азербайджанского главы указано, что это принесет пользу не только США и Азербайджану, но и «международному и региональному миру». Речь идет о сотрудничестве в области обороны, включая продажу продукции оборонной промышленности, совместной борьбе с террористической угрозой, повышении навыков в области кибербезопасности и защите важной инфраструктуры, наращивании потенциала в области гуманитарной разминирования посредством финансовой поддержки и передачи технологий.

Представители Баку и Вашингтона договорились встречаться не реже одного раза в год и, при необходимости, создавать дополнительные платформы для сотрудничества.