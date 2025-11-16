Украина заключила соглашение о поставках природного газа из Греции для компенсации потерь собственной добычи зимой. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, этот шаг создаст дополнительный маршрут импорта для повышения энергетической безопасности страны. Финансирование закупок газа на сумму почти €2 млрд обеспечивают европейские партнеры и банки под гарантии Еврокомиссии.

«Мы уже подготовили соглашение с Грецией о газе для Украины. Мы выделим почти два миллиарда евро на импорт газа» — написал в Telegram глава Украины.

Зеленский отдельно поблагодарил Норвегию и отметил значение переговоров с США в обеспечении сделки. После Греции, куда Зеленский направляется с визитом для подписания контракта, он планирует отправиться во Францию и Испанию, чтобы обсудить военную поддержку Украины.

Греция будет выступать реэкспортером американского сжиженного природного газа, который будет поставляться через Трансбалканский маршрут. Ранее в ноябре США и Греция подписали 20-летнее соглашение о поставках 700 млн куб. м. СПГ с 2030 года.

Как заявил министр энергетики США Крис Райт, страна видит в этом «колоссальную возможность вытеснить весь российский газ — каждую молекулу — из Западной Европы». Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предупреждал, что предстоящая зима может стать самой тяжелой с начала боевых действий.