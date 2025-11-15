Официальные лица США совершали поездки по странам Европы, чтобы продвинуть собственные энергоносители вместо российского топлива, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, Вашингтон стремится уничтожить «весь до последней молекулы» российский газ в ЕС. Кампания американских чиновников совпала с попытками международного трейдера Gunvor выкупить зарубежные активы российского «Лукойла», против которого США ввели санкции.

Как пишет FT, участники рынка раскритиковали такое решение из-за прошлых связей компании с Россией. Они убеждены, что переход активов «Лукойла» к Gunvor может быть «прикрытием Кремля и защитой активов, пока [российская компания] не сможет вернуть их».

В ответ на обвинения 72-летний глава трейдера Турбьерн Тернквист заверил, что сделка станет «ударом по Москве, а не одолжением ей».

«Это не то, что мы делаем совместно с Россией. Это то, что мы отнимаем у России», — передает его слова FT.

Кроме того, Тернквист обещал полностью «порвать с прошлым», настаивая на том, что у «Лукойла» нет возможности выкупить активы по всему миру, на приобретение которых он потратил десятилетия. Вместе с тем предприниматель признал, что для заключения этой сделки остается «одно препятствие — убедить Вашингтон».

В результате преодолеть его не получилось — сделка Gunvor и «Лукойла» не состоялась. По словам источников, предложение Gunvor «медленного продвигалось через наполовину функционирующую бюрократию», но «на самом высоком уровне в казначействе» было решено отказаться от него.

Представители отрасли убеждены, что эта ситуация нанесет ущерб репутации международного трейдера.

«Рано или поздно все пересмотрят свои отношения с Gunvor. Если вы спросите меня, в бедственном положении ли сейчас Gunvor, то они в бедственном положении. Попытка заключить эту сделку была очень наивной», — сказал экс-глава товарного финансирования в HSBC Жан-Франсуа Ламберт.

Ранее РБК писал, что представители «Лукойла» ведут переговоры с несколькими потенциальными покупателями своих иностранных активов. О конкретном соглашении станет известно после того, как стороны достигнут окончательных договоренностей.

Среди прочего, «Лукойл» работает над тем, чтобы предприятия могли функционировать в штатном режиме во время сделки.