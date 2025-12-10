Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Международный уголовный суд (МУС) внес поправки в свой устав, чтобы гарантировать, что он не будет расследовать деятельность американского лидера и его высокопоставленных чиновников. В случае отказа Вашингтон введет против суда новые санкции, пишет Reuters.

Также США требуют от МУС прекратить расследования в отношении израильского руководства по поводу боевых действий в секторе Газа и официально закрыть дело, возбужденное в связи с действиями американских войск в Афганистане. Если эти требования не будут выполнены, Вашингтон намерен наложить санкции на широкий круг должностных лиц суда и ввести санкции против него самого, заявил агентству анонимный чиновник из Белого дома.

МУС давно подвергается критике со стороны американских чиновников, включая республиканцев и демократов, которые утверждают, что суд посягает на суверенитет США. Представитель администрации Трампа на условиях анонимности сообщил, что Вашингтон довел свои требования до членов суда. При этом, как подчеркивает Reuters, Соединенные Штаты не ратифицировали Римский статут МУС, так что его юрисдикция на них не распространяется.

В ноябре 2024 года МУС выдали ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны страны Йоава Галланта и лидера палестинской радикальной группировки ХАМАС Ибрагима аль-Масри по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе вооруженного конфликта в секторе Газа.

Расследование возможных преступлений, совершенных американскими военными в Афганистане, было начато Международным уголовным судом в марте 2020 года. Не найдя подтверждений своим подозрениям, в 2021 году МУС понизил приоритетность этого дела, но не закрыл его официально.

Чтобы добиться от суда выполнения своих требований, в начале 2025 года США ввели санкции против девяти должностных лиц МУС, включая прокуроров и судей. При этом Вашингтон решил воздержаться от ограничительных мер против самой судебной инстанции, поскольку тем самым существенно подорвал бы ее работу.

Reuters поясняет, что американские санкции против МУС могут ударить по его повседневной деятельности — от невозможности выплачивать работу персоналу до закрытия доступа к банковским счетам и отзыва лицензии на программное обеспечение, используемое на служебных компьютерах.

«Растет обеспокоенность по поводу того, что в 2029 году МУС обратит свое внимание на президента, вице-президента, министра обороны и других лиц и начнет против них судебное преследование. Это неприемлемо, и мы не допустим этого», — заявил представитель администрации Трампа.

В отделе МУС по связям с общественностью пояснили, что для выдачи Трампу иммунитета от преследования потребуется внести изменения в устав суда, а это, в свою очередь, потребует согласования с 2/3 стран-участниц Римского статута.

В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при главе государства Марии Львовой-Беловой. В постановлении суда говорилось, что их обоих подозревают в вывозе детей с Украины. Поскольку РФ не входит в число стран, ратифицировавших Римский статут, решение МУС для нее является «юридически ничтожным», пояснял тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Несмотря на то, что принявшие юрисдикцию Международного уголовного суда страны должны арестовать президента РФ в случае его появления на их территории, лидеры некоторых из них заверили, что не станут этого делать. Такое решение, в частности, приняли Италия и Таджикистан.