Новым руководителем Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова, возглавлявшая ранее Государственный музей изобразительных искусств имени им. А. С. Пушкина. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в MAX.

Галактионова сменила на этом посту Елену Проничеву, которая, по словам министра, ушла с должности по собственному желанию.

Любимова напомнила, что под началом Галактионовой были созданы крупные выставочные проекты. В частности, речь идет о таких работах, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига» и другие.

Директором Пушкинского музея вместо Галактионовой будет Екатерина Проничева, которая ранее отвечала за Владимиро-Суздальский музей-заповедник, резюмировала министр культуры.

Ольга Галактионова родилась 9 апреля 1977 года в Москве. В 1999 году она окончила ГИТИС и получила диплом по направлению «актерское искусство». Позднее прошла обучение по специальности «продюсирование художественного кино и телесериалов» в Нью-Йоркской академии киноискусства (New York Film Academy, 2009).

Начало профессионального пути было связано с телевидением. В 2007 году она возглавила компанию «Киносоюз», заняв пост генерального директора и отвечая за выпуск телепродукции. Спустя два года перешла на аналогичную должность в кинокомпанию «Галактика», работающую с театральными, кинематографическими, телевизионными и образовательными проектами. В этой структуре Галактионова трудилась до назначения руководителем РОСИЗО в 2021 году. 17 января 2025 года Галактионова была утверждена в должности директора Пушкинского музея, сменив Елизавету Лихачеву, возглавлявшую учреждение около двух лет.

Екатерина Проничева родилась в 26 мая 1977 года в Петрозаводске. В 2000 году окончила она юридический факультет МГУ, а в 2011 — факультет искусств МГУ. Ее профессиональная карьера началась в юридической сфере, где она работала в «Росгосстрахе» и компании «ЮСТ», а также возглавляла отдел в «Газпроме». С 2010 года специализировалась на правовом сопровождении арт-рынка.

С 2012 года перешла на государственную службу в сфере культуры Москвы, занимая пост первого заместителя главы столичного Департамента культуры. В конце 2013 — начале 2014 года руководила департаментом культурного наследия в Министерстве культуры РФ.

С апреля 2014 года ее деятельность была связана с ВДНХ: сначала как первого заместителя, а с июня 2015 года — как генерального директора. В 2018 году Проничева возглавила Комитет по туризму города Москвы, покинув этот пост в июне 2022 года. В июле 2022 года она стала генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника.