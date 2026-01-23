Вопрос об открытии российского консульства в Гренландии сейчас не стоит. Об этом в специальным интервью RTVI заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

«Я думаю, что сейчас ставить такой вопрос [об открытии российского консульства в Гренландии] просто даже нереалистично», — сказал дипломат, отвечая на вопрос RTVI.

При этом Владимир Барбин подтвердил, что до недавнего времени у России в Гренландии был почетный консул — по дипломатической традиции, эту роль выполняет местный представитель. Пост занимал Мики Брёнс, но два года назад он покинул свой пост.

«Когда он был консулом, то оказывал большую поддержку нашим соотечественникам, которых заносило на этот остров. Сейчас он решил сосредоточиться на своей коммерческой деятельности. Нового почетного консула там», — рассказал Владимир Барбин.

Посол признал, что россияне и сейчас в принципе могут посетить Гренландию.

«Могут, безусловно, могут, и такие случаи были, когда туристы (и не только туристы) посещали Гренландию», — заключил глава дипмиссии.

Также Владимир Барбин подтвердил RTVI, что в 2024 году вице-мэр Копенгагена поднял вопрос о том, чтобы забрать землю посольства России на основе права Копенгагенской коммуны об обратном выкупе, которое применялось еще с XIX века.

«Вице-мэр как раз хотел активировать эти положения, потому что они были включены в договор с первоначальным собственником земли и находившихся на ней зданий и перешли по наследству к нам, и поэтому такая угроза существовала», — сказал посол.

Однако, по его словам, у чиновника ничего не получилось, и «к настоящему времени никаких практических действий со стороны мэрии не предпринималось».