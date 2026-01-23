Санкции ЕС не распространяются на лоцманскую проводку судов. Именно поэтому лоцманы государственной службы Дании DanPilot действительно могут оказывать сопровождение нефтяным танкерам, следующим из российских портов черед Датские проливы. Это в интервью RTVI подтвердил посол России в Дании Владимир Барбин.

«Мне, честно говоря, неизвестно о том, что санкции Евросоюза распространяются на лоцманскую проводку», — сказал Владимир Барбин.

В 2025 году вышло расследование портала Danwatch и немецкой радиокомпании Norddeutscher Rundfunk. Как выяснили журналисты, Дания — это единственная страна ЕС, чьи лоцманы (причем из государственной службы DanPilot) продолжают помогать нефтяным танкерам, следующим из России, проходить через Датские (Балтийские) проливы. Как писали журналисты, Копенгагену удалось добиться, чтобы лоцманское сопровождение танкеров было выведено из-под действия санкций. И это не смотря на то, что Дания официально присоединилась к санкциями против российского «теневого флота» (Москва этот термин оспаривает, а само явление не признает).

«Действительно, есть внутренние распоряжения в лоцманской организации DanPilot, где не рекомендуется оказывать лоцманскую поддержку [танкерам с российской нефтью]. Но международное право, в том числе Копенгагенский трактат о проливах, предусматривает беспрепятственное предоставление в случае необходимости лоцманской проводки для кораблей, которые следуют через Балтийские (Датские) проливы», — рассказал посол России.

По словам дипломата, лоцманская проводка предоставляется (далеко не всегда, но в случае необходимости) для того, чтобы сделать проход судов, груженных нефтью, по этому международному маршруту более безопасным — в том числе и для самой Дании.

«Как я понимаю, они могут это делать [сопровождать идущие из российских портов танкеры]. И, опять-таки, если они этого делать не будут, то это могут делать лоцманы других стран», — ответил Владимир Барбин на уточняющий вопрос RTVI, действительно ли датские лоцманы сопровождают нефтяные танкеры, идущие из российский портов.

Россия критически зависит от Дании в вопросах морской транспортировки нефти, потому что именно через Датские проливы танкеры из Усть-Луги и Приморска выходят из Балтики в Северное море.