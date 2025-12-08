Проект бюджета Пентагона предусматривает выделение Киеву по $400 млн в 2026 и 2027 годах. Документ еще не согласован, голосование по нему стартует в Конгрессе на этой неделе, пишет ТАСС.

Законопроект также накладывает на главу Минобороны США обязательство докладывать в Палату представителей и Сенат Конгресса о приостановке или прекращении предоставления Украине разведывательных данных.

В конце ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине за счет денег американских налогоплательщиков, но Вашингтон продолжает продавать оружие НАТО для поставок Киеву.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон потратил на конфликт России и Украины $350 млрд. По его словам, теперь американское правительство не тратит деньги на это противостояние.

3 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что страны альянса планируют продолжить закупку оружия у США для Украины. В 2026 году НАТО закладывает на эти цели по €1 млрд ежемесячно.

1 декабря Минобороны Нидерландов объявило, что направит Киеву новый пакет военной помощи на €250 млн по программе PURL. В рамках пакета запланированы поставки боеприпасов для истребителей F-16, средства ПВО и беспилотники.