Стоимость вывоза снега с придомовых территорий в Чебоксарах будет включена в платежные документы управляющих компаний отдельной строкой. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Соответствующий вопрос рассмотрели в ходе совещания по вопросам зимнего содержания города и подготовки к весеннему периоду. Отмечается, что решение о включении уборки снега в счета за коммунальные услуги было принято с целью «повышения прозрачности финансовых потоков и обеспечения своевременного выполнения работ по очистке дворовых территорий».

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Минстроя Иреку Файзуллину предложение о введении субсидий на оплату услуг ЖКХ для россиян, добровольно участвующих в уборке снега и наледи.

Инициатива предусматривает предоставление скидки на оплату содержания и ремонта общего домового имущества на основе решения собрания собственников, формирующих список допустимых добровольных работ и их стоимость.

В соответствии с утвержденной правительством в ноябре 2025 года индексацией тарифов ЖКХ, с 1 января 2026 года предел повышения платы по регионам составит в среднем 1,7%.

Госдума приняла 21 января в первом чтении законопроект о наделении Федеральной антимонопольной службы расширенными полномочиями в части контроля за тарифообразованием. ФАС объявила 10 февраля о проверке тарифов на коммунальные услуги на фоне публикаций в СМИ и обращений россиян в связи с ростом тарифов выше утвержденных властями показателей.

Позднее источник RTVI также сообщил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин подверг «разгромной критике в язвительной форме» предложение депутатов ЛДПР повысить цены на услуги управляющих компаний в ЖКХ.