Первомайский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, виновной в получении взяток, а также членов ее семьи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Соответствующий иск Генпрокуратура подала в ноябре прошлого года, указав, что ответчики не смогли подтвердить законность источников приобретения активов. На заседании 22 января они не присутствовали.

Из судебных материалов следует, что Золотарева, являясь фактическим владельцем имущества, приобретенного на деньги, полученные незаконным путем, оформляла его на своего сына Сергея Золотарева и доверенное лицо Марию Данкевич. Речь идет о квартире, автомобилях Toyota Land Cruiser и Toyota Alphard, а также машино-месте, которые в итоге были обращены в казну России.

Помимо этого, в пользу государства были обращены деньги, обнаруженные при обысках дома и служебного кабинета бывшего председателя Ростовского облсуда: 128,8 млн руб., 27,8 тыс. евро и 11,7 тыс. долларов, а также украшения. По оценке экспертов, их совокупная цена достигла 17 млн рублей. Дополнительно с Золотаревых взыскали 4 млн рублей как компенсацию стоимости ранее отчужденного жилья.

Как сообщает «Коммерсантъ», у Золотаревой нашли девять наручных часов, преимущественно в корпусах из драгоценных металлов. Драгоценные камни имелись и в большинстве ювелирных изделий, изъятых у судьи и также обращенных судом в доход России. В частности, бриллианты были в 11 из 22 конфискованных золотых брошей, а также во множестве колец, серег, подвесок, браслетов и в цепочках.

22 декабря суд признал Золотареву виновной по семи эпизодам получения взяток и назначил ей 15 лет лишения свободы. В дополнение к этому экс-председателю областного суда был назначен штраф в 170 млн рублей. Также суд лишил Елену Золотареву государственных наград.

По тому же уголовному делу были осуждены ее бывшие подчиненные: экс-зампред суда Татьяна Юрова, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгии Бондаренко и экс-руководитель областного управления Судебного департамента Андрей Рощевский. Им назначили наказания от шести до 13 лет лишения свободы, а также штрафы размером до 120 млн рублей.

Судом установлено, что в 2022 году Золотарева через посредников получила в сумме 18,4 млн рублей, а Юрова — 3 млн рублей от участников судебных разбирательств. Деньги передавались за содействие в принятии нужных решении по уголовным и гражданским делам. Суд признал эти аргументы обвинения обоснованными.