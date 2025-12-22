Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор бывшему председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой. Суд признал ее виновной по семи эпизодам получения взяток и приговорил к 15 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В качестве дополнительного наказания для экс-главы областного суда установлен штраф в размере 170 млн рублей. Также суд постановил лишить Елену Золотареву государственных наград.

По этому же уголовному делу осуждены ее бывшие подчиненные:

Бывший заместитель председателя суда Татьяна Юрова приговорена к 13 годам колонии и штрафу в 120 млн рублей.

Бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко получил 6 лет колонии общего режима и штраф в 4 млн рублей.

Экс-начальник управления Судебного департамента в области Андрей Рощевский приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 50 млн рублей.

Суд установил, что в 2022 году Золотарева через посредников получила в общей сложности 18,4 млн рублей, а Юрова — 3 млн рублей от участников судебных процессов. Взятки вручались за обеспечение выгодных решений по уголовным и гражданским делам. Суд согласился с этими доводами обвинения.

Защита экс-председателя Ростовского областного суда добивалась ее полного оправдания, утверждая, что обвинение не располагает достаточными и достоверными доказательствами, писал ТАСС.

Прокурор, в свою очередь, просил суд приговорить Золотареву к 20 годам колонии общего режима, штрафу в размере 170 млн рублей и конфискации 18,4 миллионов рублей.

В ходе судебных прений адвокат Золотаревой заявил, что по каждому из семи эпизодов в деле имеются неустранимые противоречия, а позиция обвинения строится на умозрительных предположениях, а не на установленных фактах.

Кроме того, защита призывала суд учесть возраст, состояние здоровья и многолетний профессиональный стаж подсудимой: в 2025 году ей исполнится 67 лет, а ее стаж работы в судебной системе составляет 40 лет.

Сама Золотарева отказалась от выступления в прениях и своей вины не признала.