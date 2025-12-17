Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест Дмитрия Кузьмина, обвиняемого в избиении модели из Красноярска Анжелики Тартановой, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Мужчине вменяют ч.1 ст.111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, Кузьмин и Тартанова находились в квартире, когда между ними произошел конфликт. Мужчина ударил девушку по голове, в результате чего она получила черепно-мозговую травму.

Подозреваемому назначили домашний арест на 1 месяц 24 суток. Максимальное наказание по вменяемой ему статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Родные разыскивали Анжелику Тартанову с конца ноября. Ее знакомая рассказывала MSK1.RU, что модель две недели не выходила на связь. При этом все документы и телефоны нашли у нее в квартире.

Сестра Тартановой утверждала, что раньше она никогда не пропадала и всегда была на связи, но незадолго до пропажи все изменилось. Сестра связывала это с появлением в жизни Анжелики молодого человека. При этом знакомая модели сомневалась, что он мог причинить ей вред или быть причастен к исчезновению.

Источник РЕН ТВ, в свою очередь, заявлял, что за два дня до пропажи девушка поссорилась с мужчиной по имени Дмитрий и съехала от него. Однако пропала она уже после того, как переехала в новую квартиру.

После того, как информация о пропаже модели распространилась в телеграм-каналах, ее нашли в московской больнице. Mash писал, что 23 ноября девушка самостоятельно вызвала скорую и сообщила, что ее избили. MSK1.RU уточнял, что она две недели находилась в реанимации с травмами. Shot при том утверждал, что молодой человек Анжелики забрал у нее телефон и неделю переписывался с сыном модели от ее имени.

9 декабря РЕН ТВ сообщал, что девушка находится в тяжелом состоянии, разговаривает спутанно и практически ничего не помнит. По данным Baza на 17 декабря, модель продолжает проходить реабилитацию в больнице. Как указывает канал, ей провели трепанацию черепа и полностью обрили голову.