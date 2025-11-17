Кумторкалинский районный суд Дагестана признал 36-летнего предпринимателя Эльдара Насрулаева виновным по делу о взрыве на автомобильной заправке в Махачкале в 2023 году. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Насрулаева признали виновным по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По версии следствия, мужчина занимался оптовой и розничной торговлей химическими удобрениями, не имея при этом регистрации предпринимателя. Помимо прочего он арендовывал самовольно построенные здания, которые не были оснащены вентиляцией и пожарной сигнализацией. В помещениях также хранились аммиачная селитра и перекись водорода, что нарушает требования ГОСТа, следует из материалов дела.

14 августа 2023 года в здании СТО в Махачкале произошло возгорание, вскоре огонь перекинулся на одно из помещений с селитрой, которое принадлежало Насрулаеву. После этого на расположенной неподалеку АЗС, куда ударная волна откинула обломки здания, начался пожар. В результате взрыва погибли 33 человека, еще не менее 100 пострадали. Общий материальный ущерб составил около 370 млн рублей.

Насрулаев получил пять лет исправительной колонии общего режима. Помимо прочего суд лишил его права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оптовой и розничной торговли химическими веществами сроком на три года.

В сентябре 2024 года на АЗС в Махачкале произошел еще один взрыв. Как писали «Известия» со ссылкой на очевидцев, было слышно «три хлопка». МЧС по республике тогда сообщил о пятерых погибших и еще восьми пострадавших. Кроме того, загорелись здания столовой и техстанции, два легковых автомобиля и грузовик получили повреждения.

По предварительной информации причиной взрыва стали работы с бензовозом, которые проводили на объекте. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (Оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).