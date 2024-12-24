Суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к 6,5 года в колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. Аналогичный срок ранее запрашивало гособвинение, сказано в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

«Она признана виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)», — говорится в сообщении.

Уголовное дело телеведущей рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в ее отсутствие. Лазарева* находится в международном розыске, в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Установлено, что 14 августа 2023 года Лазарева, находясь за пределами Российской Федерации, в ходе записи интервью на канале одного из видеохостингов в сети Интернет публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив, таким образом, публичное оправдание терроризма», — передает пресс-служба прокуратуры.

Также суд лишил Лазареву* права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Дело Лазаревой*

10 июля Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую по делу об оправдании терроризма. В октябре Лазарева* была объявлена в международный розыск.

На телеведущую обратили внимание после ее интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», в котором она говорила об атаках беспилотников на российские города. В том же интервью Лазарева* сказала, что радовалась попытке мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в июне 2023 года.

В апреле столичная прокуратура организовала проверку заявлений Лазаревой* после соответствующей просьбы Елены Ямпольской, занимавшей тогда пост депутата Госдумы. В июне стало известно, что на телеведущую завели уголовное дело.

Лазарева* впоследствии заявила, что фрагмент, где она высказывалась о дронах, «вырван из контекста». Телеведущая связала распространение кадров из прошлогоднего интервью с тем, что она заявила о намерении баллотироваться в депутаты Мосгордумы.

Лазарева* уехала из России в феврале 2022 года и проживает в Испании. После начала боевых действий на Украине ведущая осудила действия российских властей и выступила в поддержку Киева.

В июле 2022 года Минюст внес Лазареву* в реестр иностранных агентов. В июне 2024 года она была внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов