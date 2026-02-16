Самарский областной суд приговорил 42-летнего мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за создание нарколаборатории и производство запрещенных веществ в особо крупном размере. Как сообщает Baza и «Волга Ньюс», речь идет об Илье Пеунове, сыне скандально известной Светланы Лады-Русь*.

По версии следствия, мужчина в период с 1 сентября 2024 года по 12 февраля 2025 года приобрел у лица, чья личность не установлена, прекурсоры, химические компоненты и прочее оборудование для того, чтобы изготавливать и продавать наркотики. Пеунов перевез все это в квартиру в Волжском районе Самарской области, где в итоге оборудовал нарколабораторию.

Находясь там с 12 по 19 февраля 2025 года, он произвел мефедрон массой более 11,7 кг, часть которого «расфасовал в три свертка для дальнейшего сбыта», отмечается в заявлении суда. 19 февраля он поместил пакеты в разные тайники, спрятав в том числе в багажнике Audi.

В марте мужчину задержали и конфисковали телефон, ноутбук, машину, а также однокомнатную квартиру, которая использовалась как нарколаборатория.

Илья Пеунов является сыном Светланы Лады-Русь*. Она основала Центр народной медицины, где лечила лечила людей солнечной энергией, а затем занялась геополитикой и называла себя спасительницей и последней надеждой человечества в борьбе с рептилоидами с планеты Нибиру. В 2012 году женщина пыталась баллотироваться на пост президента России.

Политическая партия «Воля»**, лидером которой она была, ликвидирована 9 августа 2016 года решением Верховного суда РФ за экстремистскую деятельность.

В отношении помощников Лады-Русь* были заведены уголовные дела. Прихожане рассказывали, что должны были подчинить свою жизнь секте, а за желание выйти из нее с них требовали отступные. На саму Ладу-Русь* были возбуждены дела за мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Сейчас она находится в международном розыске и заочно арестована.

* внесена Минюстом в реестр иностранных агентов

** организация признана экстремистской на территории России