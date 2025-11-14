Основательница партии «Воля»** Светлана Лада-Русь* (до 2015 года — Пеунова*) была заочно приговорена к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте Нефтегорского районного суда Самарской области.

Суд признал женщину виновной в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого была связана с нанесением ущерба здоровью других людей, а также создании и руководстве НКО, побуждавшей граждан отказываться от исполнения гражданских обязанностей.

Помимо этого, Лада-Русь* была признана виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере, а также в трех случаях причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В суде отметили, что уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, приговор был вынесен путем частичного сложения наказаний и в настоящее время еще не вступил в законную силу.

В 1980-е годы, после окончания Куйбышевского музыкального училища и педагогического института, Светлана Лада-Русь* (Пеунова*) работала преподавателем в музыкальных и общеобразовательных школах. В середине девяностых она открыла в Самаре центр народной медицины «Путь к Солнцу». В 1998 году возглавила областную общественную организацию, специализирующуюся «традиционной и народной медицине».

В 2001 году окончила Самарский медицинский колледж, а в 2006 — юридический факультет Самарского государственного университета. В том же году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук по теме неспецифической профилактики социально-стрессовых расстройств.

В 2008 году Ладе-Русь* было отказано в регистрации кандидатом на выборах мэра Тольятти из-за нарушений в оформлении документов. В том же году женщина провела первое учредительное собрание партии «Воля»**. Партия была зарегистрирована в 2012 году.

В 2012 году Лада-Русь* представила в Центризбирком 243 тысячи подписей в качестве самовыдвиженца в кандидаты на выборах президента России вместо требуемых 2 миллионов, в регистрации было отказано. Тогда же широкую известность ей принесли заявления о грядущем захвате Земли рептилиями с планеты Нибиру.

В 2016 году в отношении женщины было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и мошенничестве в особо крупном размере, сама она была объявлена в международный розыск, а партия «Воля»** ликвидирована за распространение экстремистских материалов. В 2023 году она была внесена в список иностранных агентов. В настоящий момент Лада-Русь* проживает за границей.

* внесена Минюстом в реестр иностранных агентов

** организация признана экстремистской на территории России