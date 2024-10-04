Таджикистан обеспокоен «тенденцией повсеместного нарушения основных прав и свобод» своих граждан в России при упорядочении миграционных законов страны. Об этом заявил премьер страны Кохир Расулзода после заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе, передает РИА Новости.

«Увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд и депортации граждан Таджикистана под широкой и расплывчатой формулировкой “обеспечение безопасности”. <…> На въезде на границах России часами и даже днями задерживаются наши граждане — среди них члены официальных делегаций, студенты, люди преклонного возраста и дети», — перечислил он.

При этом со стороны российских работодателей растут запросы на таджикских трудовых мигрантов, утверждает Расулзода. В качестве примера он привел визит в Таджикистан с такой целью «крупной делегации из Татарстана», состоявшийся в эти дни.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил после заседания комиссии, что с нелегальной миграцией в России будет покончено. Он напомнил, что законодательство в этой сфере существенно изменится с 5 февраля 2025 года.

«Нелегальной миграции нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это будет делаться абсолютно легально», — сказал он.

Хуснуллин призвал создать двустороннюю рабочую группу и «расписать все действия» по обеспечению безопасности, «чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие».

Рекомендации не ездить в Россию

В сентябре посольство Таджикистана в Москве, а также МИД Киргизии в очередной раз рекомендовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию на фоне сохраняющегося «режима усиленного контроля въезда» иностранцев через российскую границу. В апреле во внешнеполитическом ведомстве России объясняли, что это временная мера после теракта в «Крокус Сити Холле», в совершении которого обвиняются граждане Таджикистана.

Комментируя RTVI сентябрьские рекомендации властей Таджикистана и Киргизии, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России «рады всем», кто приезжает легально и с мирными целями.

«Мы рады всем, кто приезжает в Россию с оформленными в соответствии с требованиями рос законодательства документами и мирными, соответствующими заявленным целями», — сказала она.

Как в России ужесточают миграционные меры

После теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года российские власти заговорили об ужесточении миграционного законодательства.

В августе Владимир Путин подписал принятый Госдумой пакет законов, ужесточающих контроль в сфере миграции. С февраля 2025 года, когда он должен вступить в силу, должен также заработать реестр контролируемых лиц — с информация об иностранцах, находящихся в стране незаконно.

Попавшие в реестр не смогут, в частности, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы, управлять транспортными средствами и пользоваться банковскими услугами, свободно перемещаться по России. Они также не смогут тратить с уже существующих банковских счетов более 30 тыс. рублей в месяц.

В сентябре спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался, что шесть законов по теме миграции уже приняты и еще 34 законопроекта находятся на рассмотрении.

В октябре в Госдуму внесли еще пять законопроектов о противодействии нелегальной миграции. Среди прочего предлагается перевести организацию нелегальной миграции в разряд особо тяжких преступлений, за которые будет грозить до 15 лет тюрьмы, без возможности условных сроков. Сам статус нелегального мигранта депутаты рассматривают как отягчающее вину обстоятельство в случае совершения ими правонарушений и преступлений.