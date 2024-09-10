Посольство Таджикистана в Москве рекомендовало гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию. Сообщение об этом появилось 10 сентября на официальном портале дипведомства.

В посольстве отметили, что рекомендация была дана на фоне сохраняющегося в России «режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска».

Из сообщения следует, что гражданам Таджикистана стоит отложить все поездки в Россию «без острой необходимости».

До этого, в начале сентября, воздержаться от поездок в Россию своим гражданам рекомендовал МИД Киргизии. Ранее, в конце апреля, с подобной рекомендацией выступил МИД Таджикистана. Перед этим в ведомстве выразили обеспокоенность из-за массовых случаев отказа гражданам республики пересекать российскую границу.

СМИ Таджикистана тогда сообщали о сложностях при въезде граждан республики в Россию. По словам очевидцев, пограничники усиленно досматривали въезжающих, проводили допросы и проверяли смартфоны. При этом только граждан Таджикистана держали на КПП и не допускали к въезду, утверждали очевидцы.

Комментируя эти жалобы, представитель российского МИДа Мария Захарова назвала приведенные в СМИ данные преувеличенными. После этого МИД Таджикистана вручил ноту российскому послу Семену Григорьеву в связи с «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к гражданам республики в России.

В начале мая главы России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, обсудив попытки «определенных сил искусственно нагнетать ситуацию» вокруг мигрантов и по обоюдному соглашению сторон решив их совместно пресекать.

Усиленный контроль на российской границе начал действовать после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», исполнителями которого предположительно оказались по большей части уроженцы Таджикистана. В мае директор ФСБ Александр Бортников говорил, что по делу о теракте в «Крокусе» задержаны более 20 человек, включая исполнителей и пособников. К началу июня было арестовано 18 фигурантов дела, еще двое находились под подпиской о невыезде.