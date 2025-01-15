Летом туристы, которые хотят поехать на отдых в Краснодарский край, смогут остановиться в Адлере или Сочи, поскольку в этих районах не фиксировались большие выбросы мазута. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Георгий Арапов.

Депутат уточнил, что загрязнению подверглось анапское побережье и Керченский пролив, также мазутное пятно достигло крымского побережья.

«Там пока чуть меньше. Надеемся, что так и останется», — отметил он.

Арапов подчеркнул, что мазутное пятно идет в другую сторону от Адлера и Сочи.

«По прогнозам, которые есть, <…> кажется, что оно [мазутное пятно] не развернется. <…> Оно идет сейчас в основном в левую сторону, в сторону Крымского полуострова», — пояснил парламентарий.

Процесс утилизации мазута и риски загрязнения

Арапов рассказал, что основную угрозу для экологии представляет мазут марки М100, который попал в воду. По словам депутата, этот вид мазута трудно собирать в воде — он оседает в ее толще и приближается к берегам. На побережье его возможно убрать, но для этого необходимы значительные усилия и ресурсы.

В настоящее время собрано и отправлено на утилизацию около 40 тыс. тонн песка, который был загрязнен мазутом. Еще 120 тыс. тонн остаются на временном хранении. Арапов отметил, что в регионе недостаточно мощностей для переработки таких объемов отходов. Кроме того, высокий процент песка в мазутных отходах усложняет процесс утилизации и увеличивает затраты.

В зону рисков загрязнения попадают берега Крыма. По утверждению депутата, трудности вызывает уборка мазута с гальки и песка на пляжах, которая может привести к потере природных ресурсов, в том числе анапского песка.

Также под угрозой находится Тамано-Запорожский заказник — уникальный заповедник, в котором обитают десятки тысяч птиц зимой и сотни тысяч летом. Загрязнение может нанести катастрофический ущерб экосистеме, пояснил Арапов.

Для предотвращения экологической катастрофы, по словам парламентария, необходимо:

установить защитные бонов для предотвращения попадания мазута в особо охраняемые природные территории, в том числе заказник,

достать затонувшие танкеры (вопрос федерального уровня),

организовать эффективную уборку мазута на берегах с использованием специальной техники, например, автоматических линий для очистки песка («сеялок»),

наладить эффективную координацию между волонтерами, местными властями и федеральными структурами.

Помимо Арапова, на пленарном заседании Госдумы о последствиях разлива мазута высказались и представители фракции «Справедливая Россия — За правду». Они предложили пригласить в Госдуму ответственных министров из МЧС и Министерства природных ресурсов, которые занимаются ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов в Черном море, чтобы «проконтролировать работы и узнать, что еще нуждается в доработке».

Помощь пострадавшим птицам

Арапов отметил, что в настоящее время транспортировка птиц до пунктов реабилитации в среднем занимает 1,5 часа. Многие птицы не переносят такую длительную перевозку. По словам Арапова, центры помощи необходимо открывать в самой Анапе.

«Сегодня понятно совершенно, что нужно сокращать логистику до пунктов реабилитации птиц. Такие пункты реабилитации нужно создавать в самой Анапе, потому что сейчас меньше чем за полтора часа то центр реабилитации нельзя. Из-за этого мы тоже теряем птиц в дороге. Пункты реабилитации нужны», — заявил он.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января президент назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства назвал произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.