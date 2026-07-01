Россия постарается восстановить полную квоту на участие конькобежцев в международных соревнованиях. Об этом рассказала заслуженный тренер Татьяна Тарасова в разговоре с «КП Спорт».

Комментируя сообщение о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России к участию в своих мероприятиях в нейтральном статусе, Тарасова напомнила, что речь не идет обо всех международных соревнованиях.

«У нас почти всегда на чемпионатах мира и Олимпиадах выступало по 3 человека в каждом виде. Мы имели максимальную квоту. <…> Сейчас мы сможем выставлять только по 1 человеку», — добавила она.

Для того чтобы вернуть полную квоту для своих спортсменов, России нужно будет занимать места в первой пятерке на крупнейших стартах, пояснила Тарасова. Она также назвала само решение об отстранении «позорным».

«Они подтвердили, что не правила, а только их решение правильно. Почему они нас отстранили? Какое они имеют право? Никакого!» — заявила она.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с RTVI назвала допуск спортсменов из России к соревнованиям ISU «маленькой победой с прицелом на будущее».

«Дело в том, что если сейчас на соревнованиях мы не будем выступать в нейтральном статусе, мы так и не завоюем места, квоты на Олимпиаду, они как раз сейчас начинают завоевываться», — пояснила она.

Помимо этого, она выразила удовлетворение тем, что России удалось преодолеть европейское лобби, которое доминирует во многих федерациях зимних видов спорта, из-за чего шансы на получение флага и гимна могут быть близки к нулевым.